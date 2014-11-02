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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
0:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
2 нояб. 2014, 17:00 МСК
2.11.2014, 17:00 МСК
воскресенье
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Торино
мин
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
18
Янссон
Понтус Янссон
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
51
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
33
Перес
Бруно Перес
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
59
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
30
Паделли
Даниэле Паделли
32
Масиелло
Сальваторе Масиелло
21
Силва
Гастон Силва
23
Ночерино
Антонио Ночерино
6
Перес
Рубен Перес
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
94
Бенасси
Марко Бенасси
28
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
11
Амаури
Амаури
9
Ларрондо
Марсело Ларрондо
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
73
20
Бьява
Джузеппе Бьява
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
33
Черубин
Николо Черубин
90
17
Кармона
Карлос Кармона
90
16
Базелли
Даниэле Базелли
90
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
81
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
19
Денис
Херман Денис
71
99
Боаки
Ричмонд Боаки
90
Запасные
78
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
5
Скалони
Лионель Скалони
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
11
Моралес
Максимильяно Моралес
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
31
Молина
Сальваторе Молина
25
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
95
Грасси
Альберто Грасси
9
Бьянки
Роландо Бьянки