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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Паломбо 27
Риццо 43
Эдер 78
3:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Савич 45
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
2 нояб. 2014, 17:00 МСК
2.11.2014, 17:00 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
16
Ромеро
Серхио Ромеро
90
3
Месба
Джамел Месба
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
86
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
27'
27'
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
22
Риццо
Лука Риццо
43'
43'
71
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
65
Запасные
96
Массоло
Самуэле Массоло
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
10
Крстичич
Ненад Крстичич
6
Дункан
Альфред Дункан
23
Эдер
Эдер
78'
12
Сансоне
Джанлука Сансоне
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
77
Вшолек
Павел Вшолек
7
Федато
Франческо Федато
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Гонсало
Гонсало
90
15
Савич
Стефан Савич
45'
45'
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
65
20
Валеро
Борха Валеро
90
10
Аквилани
Альберто Аквилани
90
5
Бадель
Милан Бадель
58
72
Иличич
Йосип Иличич
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
11
Куадрадо
Хуан Куадрадо
69
Запасные
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
40
Томович
Ненад Томович
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
17
Хоакин
Хоакин
7
Писарро
Давид Писарро
6
Варгас
Хуан Варгас
8
Марин
Марко Марин
14
Фернандес
Матиас Фернандес
16
Куртич
Ясмин Куртич
33
Гомес
Марио Гомес
29
Бернардески
Федерико Бернардески