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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
Де Челье 5
Де Челье 76
2:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
1 нояб. 2014, 22:45 МСК
1.11.2014, 22:45 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
29
Де Челье
Паоло Де Челье
5'
76'
5', 76'
90
19
Фелипе
Фелипе
52
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
33
Рисполи
Андреа Рисполи
90
8
Маури
Хосе Маури
90
15
Коста
Андреа Коста
90
88
Кода
Массимо Кода
18
21
Лоди
Франческо Лоди
90
30
Аква
Африйе Аква
90
99
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
92
Чорич
Марьян Чорич
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
5
Гобби
Массимо Гобби
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
13
Ристовски
Стефан Ристовски
4
Мендеш
Педру Мендеш
31
Марига
Макдональд Марига
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
70
Лукас Соуза
Лукас Соуза
40
Сарр
Бадара Сарр
17
Палладино
Раффаэле Палладино
0
Херальдино
Игнасио Херальдино
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
22
Додо
Додо
90
15
Видич
Неманья Видич
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
5
Жуан
Жуан
90
20
Оби
Жоэль Оби
52
17
Кузманович
Здравко Кузманович
73
18
Медель
Гари Медель
88
10
Ковачич
Матео Ковачич
90
8
Паласио
Родриго Паласио
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
6
Андреолли
Марко Андреолли
25
Мбайе
Ибрахима Мбайе
54
Донкор
Исаак Донкор
44
Крхин
Рене Крхин
88
Эрнанес
Эрнанес
17
Камара
Гастон Камара
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
28
Пушкаш
Георге Пушкаш
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли