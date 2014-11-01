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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 3
Кальехон 85
2:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
1 нояб. 2014, 17:00 МСК
1.11.2014, 17:00 МСК
суббота
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
66
19
Лопес
Давид Лопес
80
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
3'
3'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
85'
85'
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
72
Запасные
15
Коломбо
Роберто Коломбо
45
Андухар
Мариано Андухар
4
Энрике
Энрике
5
Бритос
Мигель Бритос
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
88
Инлер
Гекхан Инлер
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
16
Место
Джандоменико Место
14
Мертенс
Дрис Мертенс
25
Мичу
Мичу
22
Радошевич
Йосип Радошевич
91
Сапата
Дуван Сапата
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
83
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
65
20
Кейта
Сейду Кейта
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
10
Тотти
Франческо Тотти
65
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Коул
Эшли Коул
91
Калабрези
Артуро Калабрези
50
Сомма
Микеле Сомма
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
82
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
48
Учан
Салих Учан
32
Паредес
Леандро Паредес
22
Дестро
Маттиа Дестро
8
Льяич
Адем Льяич
7
Итурбе
Хуан Итурбе
96
Санабрия
Антонио Санабрия