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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Пирло 60
Мората 70
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
1 нояб. 2014, 20:00 МСК
1.11.2014, 20:00 МСК
суббота
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Басси
Давиде Басси
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
2
Лорини
Венсан Лорини
56
88
Весино
Матиас Весино
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
27
Зелински
Петр Зелински
71
7
Маккароне
Массимо Маккароне
79
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
16
Биджери
Маттео Биджери
1
Пульези
Маурицио Пульези
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
19
Барба
Федерико Барба
5
Моро
Давиде Моро
13
Лаксальт
Диего Лаксальт
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
10
Тавано
Франческо Тавано
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
15
Агирре
Родриго Агирре
95
Ровини
Эмануэле Ровини
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
80
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
5
Огбонна
Анжело Огбонна
46
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
21
Пирло
Андреа Пирло
60'
60'
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
12
Джовинко
Себастьян Джовинко
67
9
Мората
Альваро Мората
70'
70'
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
34
Рубиньо
Рубиньо
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
38
Матиелло
Федерико Матиелло
20
Падоин
Симоне Падоин
2
Ромуло
Ромуло
6
Погба
Поль Погба
10
Тевес
Карлос Тевес
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
5
Коман
Кингсли Коман