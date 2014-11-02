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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кьево
Верона
0:0
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
2 нояб. 2014, 17:00 МСК
2.11.2014, 17:00 МСК
воскресенье
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
56
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
70
43
Палоски
Альберто Палоски
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
25
Барди
Франческо Барди
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
12
Цесар
Боштьян Цесар
26
Эдимар
Эдимар
84
Мангани
Томас Мангани
14
Кофи
Исаак Кофи
63
Белломо
Никола Белломо
10
Лопес
Макси Лопес
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
26
Терранова
Эмануэле Терранова
44
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
19
Таидер
Сафир Таидер
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
99
Флоккари
Сержио Флоккари
70
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
25
Берарди
Доменико Берарди
82
Запасные
16
Полито
Чиро Полито
1
Помини
Альберто Помини
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
13
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
5
Антеи
Лука Антеи
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
33
Бриги
Маттео Бриги
6
Чибса
Раман Чибса
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
14
Паволетти
Леонардо Паволетти
95
Глиоцци
Этторе Глиоцци