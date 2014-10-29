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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Дармиан 10
1:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
29 окт. 2014, 22:45 МСК
29.10.2014, 22:45 МСК
среда
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Торино
мин
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
10'
10'
90
25
Глик
Камиль Глик
82
19
Максимович
Никола Максимович
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
69
33
Перес
Бруно Перес
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
11
Амаури
Амаури
90
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
30
Паделли
Даниэле Паделли
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
23
Ночерино
Антонио Ночерино
6
Перес
Рубен Перес
28
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
9
Ларрондо
Марсело Ларрондо
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
19
Фелипе
Фелипе
90
15
Коста
Андреа Коста
90
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
80
21
Лоди
Франческо Лоди
90
30
Аква
Африйе Аква
90
8
Маури
Хосе Маури
61
33
Рисполи
Андреа Рисполи
90
99
Кассано
Антонио Кассано
90
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
86
Запасные
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
1
Кордас
Алекс Кордас
11
Де Челье
Паоло Де Челье
13
Ристовски
Стефан Ристовски
4
Мендеш
Педру Мендеш
42
Цукколини
Давиде Цукколини
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
31
Марига
Макдональд Марига
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
70
Лукас Соуза
Лукас Соуза
40
Сарр
Бадара Сарр
88
Кода
Массимо Кода