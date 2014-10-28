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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Миссироли 56
Флоккари 61
Берарди 73
3:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Кроче 18
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
28 окт. 2014, 22:45 МСК
28.10.2014, 22:45 МСК
вторник
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
26
Терранова
Эмануэле Терранова
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
56'
56'
90
19
Таидер
Сафир Таидер
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
99
Флоккари
Сержио Флоккари
61'
61'
79
17
Сансоне
Никола Сансоне
89
25
Берарди
Доменико Берарди
73'
73'
81
Запасные
16
Полито
Чиро Полито
1
Помини
Альберто Помини
20
Бьянко
Паоло Бьянко
5
Антеи
Лука Антеи
3
Лонги
Алессандро Лонги
8
Бьондини
Давиде Бьондини
33
Бриги
Маттео Бриги
6
Чибса
Раман Чибса
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
14
Паволетти
Леонардо Паволетти
95
Глиоцци
Этторе Глиоцци
Эмполи
мин
28
Басси
Давиде Басси
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
18'
18'
80
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
27
Зелински
Петр Зелински
69
88
Весино
Матиас Весино
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
66
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
16
Биджери
Маттео Биджери
1
Пульези
Маурицио Пульези
2
Лорини
Венсан Лорини
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
19
Барба
Федерико Барба
5
Моро
Давиде Моро
13
Лаксальт
Диего Лаксальт
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
10
Тавано
Франческо Тавано
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
15
Агирре
Родриго Агирре
95
Ровини
Эмануэле Ровини