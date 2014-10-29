Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 90
1:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
29 окт. 2014, 22:45 МСК
29.10.2014, 22:45 МСК
среда
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Видич
Неманья Видич
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
5
Жуан
Жуан
90
22
Додо
Додо
90
20
Оби
Жоэль Оби
78
18
Медель
Гари Медель
90
88
Эрнанес
Эрнанес
52
10
Ковачич
Матео Ковачич
90
8
Паласио
Родриго Паласио
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90'
90'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
6
Андреолли
Марко Андреолли
25
Мбайе
Ибрахима Мбайе
54
Донкор
Исаак Донкор
17
Кузманович
Здравко Кузманович
44
Крхин
Рене Крхин
29
Камара
Гастон Камара
28
Пушкаш
Георге Пушкаш
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Сампдория
мин
16
Ромеро
Серхио Ромеро
90
3
Месба
Джамел Месба
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
28
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
64
5
Романьоли
Алессио Романьоли
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
6
Дункан
Альфред Дункан
72
23
Эдер
Эдер
90
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
Запасные
96
Массоло
Самуэле Массоло
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
19
Реджини
Васко Реджини
86
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
21
Сориано
Роберто Сориано
22
Риццо
Лука Риццо
12
Сансоне
Джанлука Сансоне
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
77
Вшолек
Павел Вшолек
7
Федато
Франческо Федато