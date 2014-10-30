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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Тони 69
1:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Лулич 43
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
30 окт. 2014, 22:45 МСК
30.10.2014, 22:45 МСК
четверг
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Верона
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
33
Агостини
Алессандро Агостини
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
71
Мартич
Иван Мартич
46
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
78
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
90
9
Тони
Лука Тони
69'
69'
90
11
Янкович
Бошко Янкович
46
17
Лопес
Николас Лопес
90
Запасные
22
Бенусси
Франческо Бенусси
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
28
Бривио
Давиде Бривио
16
Луна
Антонио Луна
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
40
Гонсалес
Алехандро Гонсалес
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
27
Валоти
Маттиа Валоти
7
Савиола
Хавьер Савиола
99
Нене
Нене
21
Хуанито
Хуанито
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
2
Сиани
Микаэль Сиани
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
39
Каванда
Луис Педро Каванда
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
43'
43'
58
16
Пароло
Марко Пароло
90
23
Онази
Огений Онази
59
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
87
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
77
Стракоша
Томас Стракоша
17
Перейринья
Бруну Перейринья
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
85
Новаретти
Диего Новаретти
10
Эдерсон
Эдерсон
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
11
Клозе
Мирослав Клозе