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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Антонини 90
1:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
29 окт. 2014, 22:45 МСК
29.10.2014, 22:45 МСК
среда
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
4
Антонелли
Лука Антонелли
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
87
Рози
Алеандро Рози
81
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
19
Греко
Леандро Греко
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
69
10
Перотти
Диего Перотти
90
9
Пинилья
Маурисио Пинилья
87
Запасные
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
3
Антонини
Лука Антонини
90'
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
5
Иццо
Армандо Иццо
33
Куцка
Юрай Куцка
24
Фальке
Яго Фальке
92
Муссис
Франко Муссис
21
Эденилсон
Эденилсон
32
Матри
Алессандро Матри
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
5
Огбонна
Анжело Огбонна
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
23
Видаль
Артуро Видаль
79
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
6
Погба
Поль Погба
90
10
Тевес
Карлос Тевес
90
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
65
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
34
Рубиньо
Рубиньо
5
Матиелло
Федерико Матиелло
21
Пирло
Андреа Пирло
38
Падоин
Симоне Падоин
39
Марроне
Лука Марроне
2
Ромуло
Ромуло
20
Перейра
Роберто Перейра
12
Джовинко
Себастьян Джовинко
9
Мората
Альваро Мората
11
Коман
Кингсли Коман