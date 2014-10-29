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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бабакар 44
Бабакар 70
Валеро 80
3:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
29 окт. 2014, 22:45 МСК
29.10.2014, 22:45 МСК
среда
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
76
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
15
Савич
Стефан Савич
90
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
90
20
Валеро
Борха Валеро
80'
80'
90
7
Писарро
Давид Писарро
62
72
Иличич
Йосип Иличич
90
16
Куртич
Ясмин Куртич
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
44'
70'
44', 70'
90
11
Куадрадо
Хуан Куадрадо
85
Запасные
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
4
Ричардс
Майка Ричардс
40
Томович
Ненад Томович
55
Хегази
Ахмед Хегази
17
Хоакин
Хоакин
10
Аквилани
Альберто Аквилани
6
Варгас
Хуан Варгас
5
Бадель
Милан Бадель
8
Марин
Марко Марин
32
Лаццари
Андреа Лаццари
33
Гомес
Марио Гомес
29
Бернардески
Федерико Бернардески
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
75
Арто
Томас Арто
90
5
Данило
Данило
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
3
Аллан
Аллан
76
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
60
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
19
Гильерме
Гильерме
90
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
24
Муриэль
Луис Муриэль
78
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
97
Мерет
Алекс Мерет
11
Домицци
Маурицио Домицци
14
Бельмонте
Никола Бельмонте
18
Бубнич
Игор Бубнич
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
66
Пинци
Джампьеро Пинци
33
Коне
Панайотис Коне
21
Хальберг
Мелькер Хальберг
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
82
Геихо
Алекс Геихо
77
Теро
Сирил Теро