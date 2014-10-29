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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Денис 57
1:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 86
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
29 окт. 2014, 22:45 МСК
29.10.2014, 22:45 МСК
среда
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
80
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
33
Черубин
Николо Черубин
90
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
76
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
87
16
Базелли
Даниэле Базелли
90
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
19
Денис
Херман Денис
57'
57'
90
Запасные
78
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
5
Скалони
Лионель Скалони
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
93
Драме
Букари Драме
20
Бьява
Джузеппе Бьява
17
Кармона
Карлос Кармона
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
31
Молина
Сальваторе Молина
25
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
9
Бьянки
Роландо Бьянки
99
Боаки
Ричмонд Боаки
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
65
88
Инлер
Гекхан Инлер
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
19
Лопес
Давид Лопес
75
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
86'
86'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
15
Коломбо
Роберто Коломбо
45
Андухар
Мариано Андухар
4
Энрике
Энрике
5
Бритос
Мигель Бритос
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
16
Место
Джандоменико Место
8
Жоржиньо
Жоржиньо
22
Радошевич
Йосип Радошевич
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
91
Сапата
Дуван Сапата