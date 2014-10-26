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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 6
Теро 36
2:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
26 окт. 2014, 17:00 МСК
26.10.2014, 17:00 МСК
воскресенье
Дино Томмази
Дино Томмази
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
75
Арто
Томас Арто
90
5
Данило
Данило
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
33
Коне
Панайотис Коне
59
3
Аллан
Аллан
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
19
Гильерме
Гильерме
90
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
6'
6'
87
77
Теро
Сирил Теро
36'
36'
75
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
97
Мерет
Алекс Мерет
11
Домицци
Маурицио Домицци
14
Бельмонте
Никола Бельмонте
18
Бубнич
Игор Бубнич
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
66
Пинци
Джампьеро Пинци
13
Сапата
Алексис Сапата
21
Хальберг
Мелькер Хальберг
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
82
Геихо
Алекс Геихо
24
Муриэль
Луис Муриэль
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
93
Драме
Букари Драме
90
20
Бьява
Джузеппе Бьява
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
17
Кармона
Карлос Кармона
74
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
46
16
Базелли
Даниэле Базелли
90
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
9
Бьянки
Роландо Бьянки
46
Запасные
78
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
5
Скалони
Лионель Скалони
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
33
Черубин
Николо Черубин
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
31
Молина
Сальваторе Молина
25
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
19
Денис
Херман Денис
99
Боаки
Ричмонд Боаки