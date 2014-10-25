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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
25 окт. 2014, 21:45 МСК
25.10.2014, 21:45 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
33
Ромеро
Серхио Ромеро
90
19
Реджини
Васко Реджини
66
28
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
11
Романьоли
Алессио Романьоли
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
86
21
Сориано
Роберто Сориано
90
23
Эдер
Эдер
83
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
Запасные
96
Массоло
Самуэле Массоло
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
3
Месба
Джамел Месба
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
6
Дункан
Альфред Дункан
22
Риццо
Лука Риццо
12
Сансоне
Джанлука Сансоне
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
0
Вшолек
Павел Вшолек
7
Федато
Франческо Федато
Рома
мин
28
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
44
Астори
Давиде Астори
90
13
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
13
Торосидис
Василис Торосидис
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
82
8
Льяич
Адем Льяич
71
10
Тотти
Франческо Тотти
76
Запасные
1
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Коул
Эшли Коул
91
Калабрези
Артуро Калабрези
8
Сомма
Микеле Сомма
82
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
15
Пьянич
Миралем Пьянич
48
Учан
Салих Учан
32
Паредес
Леандро Паредес
22
Дестро
Маттиа Дестро
7
Итурбе
Хуан Итурбе
96
Санабрия
Антонио Санабрия