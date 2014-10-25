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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Парма
Парма
Кассано 78
1:3
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Флоккари 20
Ачерби 23
Таидер 52
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
25 окт. 2014, 19:00 МСК
25.10.2014, 19:00 МСК
суббота
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Парма
мин
70
Лукас Соуза
Лукас Соуза
90
83
Миранте
Антонио Миранте
90
11
Де Челье
Паоло Де Челье
63
18
Гобби
Массимо Гобби
90
19
Фелипе
Фелипе
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
4
Мендеш
Педру Мендеш
46
30
Аква
Африйе Аква
76
8
Маури
Хосе Маури
90
33
Рисполи
Андреа Рисполи
90
99
Кассано
Антонио Кассано
78'
78'
90
Запасные
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
1
Кордас
Алекс Кордас
15
Коста
Андреа Коста
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
13
Ристовски
Стефан Ристовски
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
31
Марига
Макдональд Марига
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
21
Лоди
Франческо Лоди
40
Сарр
Бадара Сарр
88
Кода
Массимо Кода
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
23'
23'
90
26
Терранова
Эмануэле Терранова
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
19
Таидер
Сафир Таидер
52'
52'
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
79
99
Флоккари
Сержио Флоккари
20'
20'
69
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
25
Берарди
Доменико Берарди
77
Запасные
16
Полито
Чиро Полито
1
Помини
Альберто Помини
20
Бьянко
Паоло Бьянко
5
Антеи
Лука Антеи
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
33
Бриги
Маттео Бриги
6
Чибса
Раман Чибса
14
Паволетти
Леонардо Паволетти
95
Глиоцци
Этторе Глиоцци