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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 44
Гамшик 58
Игуаин 68
Кальехон 76
Игуаин 84
Игуаин 90
6:2
Матч завершен
Верона
Верона
Халлфредссон 1
Лопес 66
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
26 окт. 2014, 20:00 МСК
26.10.2014, 20:00 МСК
воскресенье
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
44'
58'
44', 58'
85
19
Лопес
Давид Лопес
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
71
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
68'
84'
90'
68', 84'
90'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
76'
76'
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
78
Запасные
15
Коломбо
Роберто Коломбо
45
Андухар
Мариано Андухар
4
Энрике
Энрике
88
Инлер
Гекхан Инлер
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
16
Место
Джандоменико Место
14
Мертенс
Дрис Мертенс
25
Мичу
Мичу
22
Радошевич
Йосип Радошевич
91
Сапата
Дуван Сапата
Верона
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
28
Бривио
Давиде Бривио
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
64
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
73
71
Мартич
Иван Мартич
90
21
Хуанито
Хуанито
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
1'
1'
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
9
Тони
Лука Тони
63
Запасные
22
Бенусси
Франческо Бенусси
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
33
Агостини
Алессандро Агостини
16
Луна
Антонио Луна
40
Гонсалес
Алехандро Гонсалес
27
Валоти
Маттиа Валоти
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
7
Савиола
Хавьер Савиола
11
Янкович
Бошко Янкович
99
Нене
Нене
17
Лопес
Николас Лопес
66'