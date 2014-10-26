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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Де Йонг 26
1:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Иличич 64
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
26 окт. 2014, 22:45 МСК
26.10.2014, 22:45 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Милан
мин
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
33
Алекс
Алекс
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
26'
26'
90
4
Мунтари
Салли Мунтари
90
16
Поли
Андреа Поли
67
10
Хонда
Кейсуке Хонда
90
7
Менез
Жереми Менез
79
Запасные
23
Лопес
Диего Лопес
1
Агацци
Михаэль Агацци
25
Бонера
Даниэле Бонера
13
Рами
Адиль Рами
27
Армеро
Пабло Армеро
15
Эссьен
Майкл Эссьен
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
9
Торрес
Фернандо Торрес
11
Паццини
Джампаоло Паццини
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Гонсало
Гонсало
90
15
Савич
Стефан Савич
90
40
Томович
Ненад Томович
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
10
Аквилани
Альберто Аквилани
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
69
11
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
54
30
Бабакар
Хума Бабакар
80
Запасные
21
Лупателли
Кристиано Лупателли
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
2
Ричардс
Майка Ричардс
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
17
Хоакин
Хоакин
6
Варгас
Хуан Варгас
14
Бадель
Милан Бадель
8
Марин
Марко Марин
32
Лаццари
Андреа Лаццари
72
Иличич
Йосип Иличич
64'
29
Бернардески
Федерико Бернардески