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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Билья 15
Клозе 60
2:1
Матч завершен
Торино
Турин
Фарнеруд 53
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
26 окт. 2014, 20:00 МСК
26.10.2014, 20:00 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
2
Сиани
Микаэль Сиани
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
39
Каванда
Луис Педро Каванда
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
20
Билья
Лукас Билья
15'
15'
82
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
46
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
90
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
1
Бериша
Этрит Бериша
17
Перейринья
Бруну Перейринья
13
Конко
Абдулай Конко
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
85
Новаретти
Диего Новаретти
10
Эдерсон
Эдерсон
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
23
Онази
Огений Онази
11
Клозе
Мирослав Клозе
60'
Торино
мин
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
28
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
53'
53'
80
94
Бенасси
Марко Бенасси
62
33
Перес
Бруно Перес
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
87
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
30
Паделли
Даниэле Паделли
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
6
Перес
Рубен Перес
11
Амаури
Амаури
10
Баррето
Пауло Баррето
17
Мартинес
Джозеф Мартинес