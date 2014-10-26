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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
Жуканович 36
1:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Матри 72
Пинилья 84
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
26 окт. 2014, 17:00 МСК
26.10.2014, 17:00 МСК
воскресенье
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
25
Барди
Франческо Барди
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
36'
36'
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
64
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
43
Палоски
Альберто Палоски
76
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
71
Запасные
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
12
Цесар
Боштьян Цесар
26
Эдимар
Эдимар
84
Мангани
Томас Мангани
14
Кофи
Исаак Кофи
63
Белломо
Никола Белломо
10
Лопес
Макси Лопес
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
13
Антонелли
Лука Антонелли
90
4
Ронкалья
Факундо Ронкалья
54
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
78
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
10
Перотти
Диего Перотти
90
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
54
9
Пинилья
Маурисио Пинилья
84'
84'
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
3
Антонини
Лука Антонини
87
Рози
Алеандро Рози
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
5
Иццо
Армандо Иццо
19
Греко
Леандро Греко
24
Фальке
Яго Фальке
92
Муссис
Франко Муссис
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
32
Матри
Алессандро Матри
72'