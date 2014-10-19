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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Квальярелла 62
1:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
19 окт. 2014, 16:00 МСК
19.10.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Торино
мин
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
18
Янссон
Понтус Янссон
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
81
14
Гацци
Алессандро Гацци
74
94
Бенасси
Марко Бенасси
59
33
Перес
Бруно Перес
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
62'
62'
90
11
Амаури
Амаури
90
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
30
Паделли
Даниэле Паделли
36
Дармиан
Маттео Дармиан
19
Максимович
Никола Максимович
21
Силва
Гастон Силва
23
Ночерино
Антонио Ночерино
6
Перес
Рубен Перес
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
28
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
75
Арто
Томас Арто
90
5
Данило
Данило
90
66
Пинци
Джампьеро Пинци
71
3
Аллан
Аллан
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
53
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
77
Теро
Сирил Теро
81
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
1
Бркич
Зелько Бркич
11
Домицци
Маурицио Домицци
14
Бельмонте
Никола Бельмонте
18
Бубнич
Игор Бубнич
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
33
Коне
Панайотис Коне
89
Пирис
Иван Пирис
19
Гильерме
Гильерме
21
Хальберг
Мелькер Хальберг
82
Геихо
Алекс Геихо
24
Муриэль
Луис Муриэль