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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Дзадза 14
1:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Погба 18
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
18 окт. 2014, 21:45 МСК
18.10.2014, 21:45 МСК
суббота
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
3
Лонги
Алессандро Лонги
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
10
26
Терранова
Эмануэле Терранова
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
68
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
78
25
Берарди
Доменико Берарди
90
10
Дзадза
Симоне Дзадза
14'
14'
90
Запасные
16
Полито
Чиро Полито
1
Помини
Альберто Помини
20
Бьянко
Паоло Бьянко
15
Ачерби
Франческо Ачерби
5
Антеи
Лука Антеи
23
Гаццола
Марсело Гаццола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
33
Бриги
Маттео Бриги
19
Таидер
Сафир Таидер
6
Чибса
Раман Чибса
99
Флоккари
Сержио Флоккари
14
Паволетти
Леонардо Паволетти
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
58
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
5
Огбонна
Анжело Огбонна
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
21
Пирло
Андреа Пирло
83
37
Перейра
Роберто Перейра
90
6
Погба
Поль Погба
18'
18'
90
10
Тевес
Карлос Тевес
90
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
64
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
34
Рубиньо
Рубиньо
38
Матиелло
Федерико Матиелло
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
20
Падоин
Симоне Падоин
22
Асамоа
Квадво Асамоа
12
Джовинко
Себастьян Джовинко
5
Коман
Кингсли Коман