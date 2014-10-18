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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Дестро 4
Льяич 25
Тотти 33
3:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
18 окт. 2014, 19:00 МСК
18.10.2014, 19:00 МСК
суббота
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
3
Коул
Эшли Коул
90
23
Астори
Давиде Астори
90
13
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
13
Майкон
Майкон
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
68
4
Наингголан
Раджа Наингголан
89
10
Тотти
Франческо Тотти
33'
33'
61
22
Дестро
Маттиа Дестро
4'
4'
90
8
Льяич
Адем Льяич
25'
25'
90
Запасные
1
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Торосидис
Василис Торосидис
25
Холебас
Хосе Холебас
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
50
Сомма
Микеле Сомма
82
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
48
Учан
Салих Учан
32
Паредес
Леандро Паредес
27
Жервиньо
Жервиньо
96
Санабрия
Антонио Санабрия
53
Верде
Даниэле Верде
Кьево
мин
25
Барди
Франческо Барди
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
81
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
20
Сардо
Дженнаро Сардо
71
21
Фрей
Николас Фрей
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
14
Кофи
Исаак Кофи
90
10
Лопес
Макси Лопес
65
43
Палоски
Альберто Палоски
90
Запасные
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
12
Цесар
Боштьян Цесар
26
Эдимар
Эдимар
84
Мангани
Томас Мангани
23
Бирса
Вальтер Бирса
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
63
Белломо
Никола Белломо
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
7
Лазаревич
Деян Лазаревич