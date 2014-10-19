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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Гуарин 82
Эрнанес 90
2:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кальехон 79
Кальехон 90
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
19 окт. 2014, 21:45 МСК
19.10.2014, 21:45 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
22
Додо
Додо
90
15
Видич
Неманья Видич
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
5
Жуан
Жуан
90
20
Оби
Жоэль Оби
57
18
Медель
Гари Медель
81
88
Эрнанес
Эрнанес
90'
90'
90
10
Ковачич
Матео Ковачич
90
8
Паласио
Родриго Паласио
89
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
6
Андреолли
Марко Андреолли
25
Мбайе
Ибрахима Мбайе
17
Кузманович
Здравко Кузманович
13
Гуарин
Фреди Гуарин
82'
90
М'Вила
Янн М'Вила
44
Крхин
Рене Крхин
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
5
Бритос
Мигель Бритос
73
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
18
Суньига
Камило Суньига
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
67
88
Инлер
Гекхан Инлер
90
14
Лопес
Давид Лопес
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
60
7
Кальехон
Хосе Кальехон
79'
90'
79', 90'
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
15
Коломбо
Роберто Коломбо
45
Андухар
Мариано Андухар
4
Энрике
Энрике
11
Маджо
Кристиан Маджо
31
Гулам
Фаузи Гулам
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
16
Место
Джандоменико Место
14
Мертенс
Дрис Мертенс
25
Мичу
Мичу
8
Жоржиньо
Жоржиньо
91
Сапата
Дуван Сапата