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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Лопес 87
1:3
Матч завершен
Милан
Милан
Маркес Пинто 21
Хонда 27
Хонда 56
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
19 окт. 2014, 16:00 МСК
19.10.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Верона
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
33
Агостини
Алессандро Агостини
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
21'
21'
90
21
Хуанито
Хуанито
69
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
72
9
Тони
Лука Тони
90
11
Янкович
Бошко Янкович
67
Запасные
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
22
Бенусси
Франческо Бенусси
28
Бривио
Давиде Бривио
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
2
Родригес
Гильермо Родригес
71
Мартич
Иван Мартич
40
Гонсалес
Алехандро Гонсалес
27
Валоти
Маттиа Валоти
0
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
9
Савиола
Хавьер Савиола
99
Нене
Нене
17
Лопес
Николас Лопес
87'
Милан
мин
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
13
Рами
Адиль Рами
90
33
Алекс
Алекс
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
15
Эссьен
Майкл Эссьен
90
4
Мунтари
Салли Мунтари
90
16
Поли
Андреа Поли
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
27'
56'
27', 56'
85
9
Торрес
Фернандо Торрес
69
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
77
Запасные
23
Лопес
Диего Лопес
1
Агацци
Михаэль Агацци
25
Бонера
Даниэле Бонера
17
Сапата
Кристиан Сапата
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
27
Армеро
Пабло Армеро
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
16
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
11
Паццини
Джампаоло Паццини
7
Менез
Жереми Менез
19
Ньянг
М'Байе Ньянг