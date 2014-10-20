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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Бертолаччи 14
1:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Тонелли 77
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
20 окт. 2014, 21:45 МСК
20.10.2014, 21:45 МСК
понедельник
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
13
Антонелли
Лука Антонелли
79
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
14'
14'
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
53
24
Фальке
Яго Фальке
63
21
Эденилсон
Эденилсон
90
32
Матри
Алессандро Матри
90
10
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
3
Антонини
Лука Антонини
87
Рози
Алеандро Рози
3
Иццо
Армандо Иццо
19
Греко
Леандро Греко
19
Муссис
Франко Муссис
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
9
Пинилья
Маурисио Пинилья
Эмполи
мин
28
Басси
Давиде Басси
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
77'
77'
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
18
Верди
Симоне Верди
69
88
Весино
Матиас Весино
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
84
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
59
Запасные
33
Сепе
Луиджи Сепе
1
Пульези
Маурицио Пульези
4
Пертиконе
Романо Пертиконе
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
19
Барба
Федерико Барба
5
Моро
Давиде Моро
27
Зелински
Петр Зелински
13
Лаксальт
Диего Лаксальт
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
10
Тавано
Франческо Тавано
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
15
Агирре
Родриго Агирре