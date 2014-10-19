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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Джорджевич 35
Лулич 90
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
19 окт. 2014, 13:30 МСК
19.10.2014, 13:30 МСК
воскресенье
Себастьяно Перуццо
Себастьяно Перуццо
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
15
Савич
Стефан Савич
90
10
Аквилани
Альберто Аквилани
78
7
Писарро
Давид Писарро
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
46
30
Бабакар
Хума Бабакар
68
11
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
Запасные
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
2
Ричардс
Майка Ричардс
55
Хегази
Ахмед Хегази
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
17
Хоакин
Хоакин
20
Валеро
Борха Валеро
6
Варгас
Хуан Варгас
14
Бадель
Милан Бадель
72
Иличич
Йосип Иличич
25
Брилланте
Джошуа Брилланте
29
Бернардески
Федерико Бернардески
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
2
Сиани
Микаэль Сиани
68
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
39
Каванда
Луис Педро Каванда
90
6
Маури
Стефано Маури
58
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90'
90'
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
35'
35'
90
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
77
Стракоша
Томас Стракоша
17
Перейринья
Бруну Перейринья
13
Конко
Абдулай Конко
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
85
Новаретти
Диего Новаретти
10
Эдерсон
Эдерсон
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
23
Онази
Огений Онази
11
Клозе
Мирослав Клозе