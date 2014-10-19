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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Боаки 90
1:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
19 окт. 2014, 16:00 МСК
19.10.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
93
Драме
Букари Драме
90
20
Бьява
Джузеппе Бьява
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
17
Кармона
Карлос Кармона
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
76
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
67
19
Денис
Херман Денис
61
Запасные
1
Аврамов
Влада Аврамов
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
33
Черубин
Николо Черубин
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
16
Базелли
Даниэле Базелли
31
Молина
Сальваторе Молина
25
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
95
Грасси
Альберто Грасси
9
Бьянки
Роландо Бьянки
99
Боаки
Ричмонд Боаки
90'
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
19
Фелипе
Фелипе
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
13
Ристовски
Стефан Ристовски
46
4
Мендеш
Педру Мендеш
90
30
Аква
Африйе Аква
90
8
Маури
Хосе Маури
76
99
Кассано
Антонио Кассано
90
88
Кода
Массимо Кода
90
80
Хоркера
Кристобаль Хоркера
22
Запасные
1
Кордас
Алекс Кордас
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
11
Де Челье
Паоло Де Челье
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
31
Марига
Макдональд Марига
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
33
Рисполи
Андреа Рисполи
21
Лоди
Франческо Лоди
70
Лукас Соуза
Лукас Соуза
40
Сарр
Бадара Сарр
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль