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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Габбиадини 35
1:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
5 окт. 2014, 16:00 МСК
5.10.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
86
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
11
Романьоли
Алессио Романьоли
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
63
23
Эдер
Эдер
50
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
35'
35'
71
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
16
Ромеро
Серхио Ромеро
28
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
3
Месба
Джамел Месба
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
6
Дункан
Альфред Дункан
22
Риццо
Лука Риццо
12
Сансоне
Джанлука Сансоне
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
77
Вшолек
Павел Вшолек
7
Федато
Франческо Федато
Аталанта
мин
31
Молина
Сальваторе Молина
46
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
93
Драме
Букари Драме
90
20
Бьява
Джузеппе Бьява
90
18
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
46
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
17
Кармона
Карлос Кармона
90
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
19
Денис
Херман Денис
90
99
Боаки
Ричмонд Боаки
74
Запасные
1
Аврамов
Влада Аврамов
78
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
33
Черубин
Николо Черубин
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
11
Моралес
Максимильяно Моралес
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
16
Базелли
Даниэле Базелли
9
Бьянки
Роландо Бьянки