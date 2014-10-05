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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
Кода 66
1:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Перотти 53
Матри 90
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
5 окт. 2014, 16:00 МСК
5.10.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Парма
мин
70
Лукас Соуза
Лукас Соуза
90
83
Миранте
Антонио Миранте
90
11
Де Челье
Паоло Де Челье
60
18
Гобби
Массимо Гобби
90
19
Фелипе
Фелипе
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
4
Мендеш
Педру Мендеш
90
21
Лоди
Франческо Лоди
54
8
Маури
Хосе Маури
73
99
Кассано
Антонио Кассано
90
88
Кода
Массимо Кода
66'
66'
90
Запасные
1
Кордас
Алекс Кордас
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
13
Ристовски
Стефан Ристовски
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
31
Марига
Макдональд Марига
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
33
Рисполи
Андреа Рисполи
9
Поцци
Никола Поцци
17
Палладино
Раффаэле Палладино
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
80
Хоркера
Кристобаль Хоркера
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
13
Антонелли
Лука Антонелли
90
4
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
69
Стураро
Стефано Стураро
4
21
Эденилсон
Эденилсон
90
32
Матри
Алессандро Матри
90'
90'
90
10
Перотти
Диего Перотти
53'
53'
83
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
59
Запасные
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
3
Антонини
Лука Антонини
87
Рози
Алеандро Рози
5
Иццо
Армандо Иццо
19
Греко
Леандро Греко
33
Куцка
Юрай Куцка
24
Фальке
Яго Фальке
92
Муссис
Франко Муссис
9
Пинилья
Маурисио Пинилья