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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Инсинье 55
Кальехон 72
2:1
Матч завершен
Торино
Турин
Квальярелла 14
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
5 окт. 2014, 21:45 МСК
5.10.2014, 21:45 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
18
Суньига
Камило Суньига
90
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
67
88
Инлер
Гекхан Инлер
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
86
7
Кальехон
Хосе Кальехон
72'
72'
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
55'
55'
90
25
Мичу
Мичу
70
Запасные
15
Коломбо
Роберто Коломбо
45
Андухар
Мариано Андухар
4
Энрике
Энрике
31
Гулам
Фаузи Гулам
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
16
Место
Джандоменико Место
14
Мертенс
Дрис Мертенс
14
Лопес
Давид Лопес
22
Радошевич
Йосип Радошевич
91
Сапата
Дуван Сапата
Торино
мин
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
78
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
94
Бенасси
Марко Бенасси
57
33
Перес
Бруно Перес
64
9
Ларрондо
Марсело Ларрондо
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
14'
14'
90
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
30
Паделли
Даниэле Паделли
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
14
Гацци
Алессандро Гацци
6
Перес
Рубен Перес
28
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
11
Амаури
Амаури
17
Мартинес
Джозеф Мартинес