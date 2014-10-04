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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Мунтари 55
Хонда 78
2:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
4 окт. 2014, 21:45 МСК
4.10.2014, 21:45 МСК
суббота
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Милан
мин
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Рами
Адиль Рами
90
33
Алекс
Алекс
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
7
Менез
Жереми Менез
90
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
4
Мунтари
Салли Мунтари
55'
55'
88
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
78'
78'
81
9
Торрес
Фернандо Торрес
75
Запасные
1
Агацци
Михаэль Агацци
27
Гори
Стефано Гори
25
Бонера
Даниэле Бонера
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
5
Мексес
Филипп Мексес
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
27
Армеро
Пабло Армеро
15
Эссьен
Майкл Эссьен
16
Поли
Андреа Поли
11
Паццини
Джампаоло Паццини
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
Кьево
мин
25
Барди
Франческо Барди
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
66
8
Радованович
Иван Радованович
90
10
Лопес
Макси Лопес
73
43
Палоски
Альберто Палоски
90
Запасные
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
Секулин
Андреа Секулин
20
Сардо
Дженнаро Сардо
12
Цесар
Боштьян Цесар
26
Эдимар
Эдимар
6
Купиш
Томаш Купиш
84
Мангани
Томас Мангани
14
Кофи
Исаак Кофи
63
Белломо
Никола Белломо
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
7
Лазаревич
Деян Лазаревич