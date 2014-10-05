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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Маури 9
Джорджевич 25
Кандрева 35
3:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 26
Берарди 50
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
5 окт. 2014, 16:00 МСК
5.10.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Дино Томмази
Дино Томмази
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
27
Цана
Лорик Цана
90
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
39
Каванда
Луис Педро Каванда
90
6
Маури
Стефано Маури
9'
9'
52
87
Кандрева
Антонио Кандрева
35'
35'
77
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
23
Онази
Огений Онази
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
25'
25'
85
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
77
Стракоша
Томас Стракоша
2
Сиани
Микаэль Сиани
17
Перейринья
Бруну Перейринья
13
Конко
Абдулай Конко
10
Эдерсон
Эдерсон
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
11
Клозе
Мирослав Клозе
14
Кейта
Бальде Кейта
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
5
Антеи
Лука Антеи
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
51
19
Таидер
Сафир Таидер
64
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
10
Дзадза
Симоне Дзадза
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
69
25
Берарди
Доменико Берарди
26'
50'
26'
50'
90
Запасные
16
Полито
Чиро Полито
1
Помини
Альберто Помини
20
Бьянко
Паоло Бьянко
15
Ачерби
Франческо Ачерби
26
Терранова
Эмануэле Терранова
3
Лонги
Алессандро Лонги
33
Бриги
Маттео Бриги
7
Миссироли
Симоне Миссироли
6
Чибса
Раман Чибса
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
99
Флоккари
Сержио Флоккари
14
Паволетти
Леонардо Паволетти