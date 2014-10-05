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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Тевес 27
Тевес 45
Бонуччи 86
3:2
Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 32
Итурбе 44
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
5 окт. 2014, 19:00 МСК
5.10.2014, 19:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
4
Касерес
Мартин Касерес
46
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
86'
86'
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
21
Пирло
Андреа Пирло
80
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
6
Погба
Поль Погба
90
10
Тевес
Карлос Тевес
27'
45'
27', 45'
90
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
59
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
34
Рубиньо
Рубиньо
33
Эвра
Патрис Эвра
5
Огбонна
Анжело Огбонна
38
Матиелло
Федерико Матиелло
23
Видаль
Артуро Видаль
7
Пепе
Симоне Пепе
20
Падоин
Симоне Падоин
37
Перейра
Роберто Перейра
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
9
Мората
Альваро Мората
11
Коман
Кингсли Коман
Рома
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
13
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
13
Майкон
Майкон
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
20
Кейта
Сейду Кейта
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
85
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
7
Итурбе
Хуан Итурбе
44'
44'
66
10
Тотти
Франческо Тотти
32'
32'
75
Запасные
1
Лобонц
Богдан Лобонц
3
Коул
Эшли Коул
20
Торосидис
Василис Торосидис
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
91
Калабрези
Артуро Калабрези
8
Сомма
Микеле Сомма
82
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
48
Учан
Салих Учан
32
Паредес
Леандро Паредес
22
Дестро
Маттиа Дестро
8
Льяич
Адем Льяич
96
Санабрия
Антонио Санабрия