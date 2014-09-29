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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 28
Ди Натале 45
Арто 58
Теро 84
4:2
Матч завершен
Парма
Парма
Маури 22
Кассано 45
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
29 сент. 2014, 20:00 МСК
29.09.2014, 20:00 МСК
понедельник
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
75
Арто
Томас Арто
58'
58'
90
5
Данило
Данило
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
33
Коне
Панайотис Коне
66
3
Аллан
Аллан
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
19
Гильерме
Гильерме
87
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
28'
45'
28', 45'
71
77
Теро
Сирил Теро
84'
84'
90
Запасные
1
Бркич
Зелько Бркич
97
Мерет
Алекс Мерет
25
Кода
Андреа Кода
11
Домицци
Маурицио Домицци
14
Бельмонте
Никола Бельмонте
18
Бубнич
Игор Бубнич
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
66
Пинци
Джампьеро Пинци
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
21
Хальберг
Мелькер Хальберг
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
24
Муриэль
Луис Муриэль
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
29
Де Челье
Паоло Де Челье
61
18
Гобби
Массимо Гобби
90
19
Фелипе
Фелипе
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
4
Мендеш
Педру Мендеш
46
30
Аква
Африйе Аква
90
8
Маури
Хосе Маури
22'
22'
90
99
Кассано
Антонио Кассано
45'
45'
90
88
Кода
Массимо Кода
90
80
Хоркера
Кристобаль Хоркера
65
Запасные
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
1
Кордас
Алекс Кордас
13
Ристовски
Стефан Ристовски
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
33
Рисполи
Андреа Рисполи
21
Лоди
Франческо Лоди
70
Лукас Соуза
Лукас Соуза
9
Поцци
Никола Поцци
17
Палладино
Раффаэле Палладино
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль