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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Квальярелла 62
1:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бабакар 77
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
28 сент. 2014, 16:00 МСК
28.09.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Торино
мин
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
28
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
72
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
87
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
57
33
Перес
Бруно Перес
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
62'
62'
90
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
6
Перес
Рубен Перес
94
Бенасси
Марко Бенасси
11
Амаури
Амаури
9
Ларрондо
Марсело Ларрондо
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
2
Гонсало
Гонсало
90
15
Савич
Стефан Савич
90
2
Ричардс
Майка Ричардс
77
20
Валеро
Борха Валеро
68
14
Бадель
Милан Бадель
63
14
Фернандес
Матиас Фернандес
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
77'
77'
90
Запасные
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
21
Лупателли
Кристиано Лупателли
40
Томович
Ненад Томович
28
Алонсо
Маркос Алонсо
55
Хегази
Ахмед Хегази
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
10
Аквилани
Альберто Аквилани
7
Писарро
Давид Писарро
6
Варгас
Хуан Варгас
32
Лаццари
Андреа Лаццари
25
Брилланте
Джошуа Брилланте
29
Бернардески
Федерико Бернардески