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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кальехон 28
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
28 сент. 2014, 13:30 МСК
28.09.2014, 13:30 МСК
воскресенье
Себастьяно Перуццо
Себастьяно Перуццо
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
76
33
Бриги
Маттео Бриги
56
19
Таидер
Сафир Таидер
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
99
Флоккари
Сержио Флоккари
72
10
Дзадза
Симоне Дзадза
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
Запасные
16
Полито
Чиро Полито
1
Помини
Альберто Помини
13
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
11
Врсалько
Шиме Врсалько
5
Антеи
Лука Антеи
26
Терранова
Эмануэле Терранова
3
Лонги
Алессандро Лонги
8
Бьондини
Давиде Бьондини
7
Миссироли
Симоне Миссироли
6
Чибса
Раман Чибса
14
Паволетти
Леонардо Паволетти
95
Глиоцци
Этторе Глиоцци
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
5
Бритос
Мигель Бритос
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
18
Суньига
Камило Суньига
90
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
77
17
Гамшик
Марек Гамшик
61
14
Лопес
Давид Лопес
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
70
7
Кальехон
Хосе Кальехон
28'
28'
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
Запасные
45
Андухар
Мариано Андухар
15
Коломбо
Роберто Коломбо
4
Энрике
Энрике
11
Маджо
Кристиан Маджо
31
Гулам
Фаузи Гулам
88
Инлер
Гекхан Инлер
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
16
Место
Джандоменико Место
14
Мертенс
Дрис Мертенс
25
Мичу
Мичу
8
Жоржиньо
Жоржиньо
91
Сапата
Дуван Сапата