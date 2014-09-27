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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Флоренци 73
Дестро 84
2:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
27 сент. 2014, 19:00 МСК
27.09.2014, 19:00 МСК
суббота
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
3
Коул
Эшли Коул
90
13
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
13
Майкон
Майкон
90
8
Льяич
Адем Льяич
57
20
Кейта
Сейду Кейта
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
82
22
Дестро
Маттиа Дестро
84'
84'
90
10
Тотти
Франческо Тотти
67
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
13
Лобонц
Богдан Лобонц
35
Торосидис
Василис Торосидис
20
Холебас
Хосе Холебас
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
73'
91
Калабрези
Артуро Калабрези
50
Сомма
Микеле Сомма
0
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
32
Паредес
Леандро Паредес
27
Жервиньо
Жервиньо
0
Санабрия
Антонио Санабрия
0
Верде
Даниэле Верде
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
28
Бривио
Давиде Бривио
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
90
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
90
11
Янкович
Бошко Янкович
81
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
8
Оббади
Мунир Оббади
42
0
Хуанито
Хуанито
90
99
Нене
Нене
71
Запасные
61
Феррари
Лоренцо Феррари
69
Сальветти
Алессандро Сальветти
16
Луна
Антонио Луна
2
Родригес
Гильермо Родригес
27
Валоти
Маттиа Валоти
0
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
9
Тони
Лука Тони
9
Савиола
Хавьер Савиола
0
Лопес
Николас Лопес
0
Фарес
Мохаммед Фарес
96
Каппеллуццо
Пьерлуиджи Каппеллуццо