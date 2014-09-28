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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Габбиадини 75
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
28 сент. 2014, 21:45 МСК
28.09.2014, 21:45 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
70
13
Антонелли
Лука Антонелли
90
4
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
60
88
Ринкон
Томас Ринкон
81
69
Стураро
Стефано Стураро
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
10
Перотти
Диего Перотти
90
9
Пинилья
Маурисио Пинилья
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
3
Антонини
Лука Антонини
87
Рози
Алеандро Рози
5
Иццо
Армандо Иццо
19
Греко
Леандро Греко
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
24
Фальке
Яго Фальке
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
32
Матри
Алессандро Матри
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
11
11
Романьоли
Алессио Романьоли
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
89
23
Эдер
Эдер
90
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
75'
75'
85
Запасные
16
Ромеро
Серхио Ромеро
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
28
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
86
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
3
Месба
Джамел Месба
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
10
Крстичич
Ненад Крстичич
6
Дункан
Альфред Дункан
22
Риццо
Лука Риццо
12
Сансоне
Джанлука Сансоне
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
7
Федато
Франческо Федато