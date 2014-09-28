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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
Меджиорини 50
1:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Пуччарелли 59
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
28 сент. 2014, 16:00 МСК
28.09.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
25
Барди
Франческо Барди
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
46
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
14
Кофи
Исаак Кофи
80
19
Ботта
Рубен Ботта
90
43
Палоски
Альберто Палоски
70
Запасные
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
26
Эдимар
Эдимар
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
84
Мангани
Томас Мангани
63
Белломо
Никола Белломо
10
Лопес
Макси Лопес
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
50'
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
2
Лорини
Венсан Лорини
32
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
90
18
Верди
Симоне Верди
83
88
Весино
Матиас Весино
90
10
Тавано
Франческо Тавано
54
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
59'
59'
90
Запасные
28
Басси
Давиде Басси
1
Пульези
Маурицио Пульези
4
Пертиконе
Романо Пертиконе
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
21
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Барба
Федерико Барба
5
Моро
Давиде Моро
17
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
27
Зелински
Петр Зелински
13
Лаксальт
Диего Лаксальт
7
Маккароне
Массимо Маккароне
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе