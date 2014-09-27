Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:3
Матч завершен
Ювентус
Турин
Тевес 35
Тевес 59
Мората 83
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
27 сент. 2014, 21:45 МСК
27.09.2014, 21:45 МСК
суббота
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
29
Драме
Букари Драме
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
20
Бьява
Джузеппе Бьява
90
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
15
Гомес
Алехандро Гомес
76
18
Кармона
Карлос Кармона
90
16
Базелли
Даниэле Базелли
64
18
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
49
19
Денис
Херман Денис
90
99
Боаки
Ричмонд Боаки
90
Запасные
1
Аврамов
Влада Аврамов
20
Скалони
Лионель Скалони
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
99
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
33
Черубин
Николо Черубин
19
Мильяччо
Джулио Мильяччо
21
Чигарини
Лука Чигарини
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
11
Моралес
Максимильяно Моралес
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
31
Молина
Сальваторе Молина
9
Бьянки
Роландо Бьянки
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
5
Огбонна
Анжело Огбонна
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
23
Видаль
Артуро Видаль
70
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
6
Погба
Поль Погба
90
10
Тевес
Карлос Тевес
35'
59'
35', 59'
85
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
67
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
34
Рубиньо
Рубиньо
5
Матиелло
Федерико Матиелло
33
Пепе
Симоне Пепе
38
Падоин
Симоне Падоин
22
Асамоа
Квадво Асамоа
37
Перейра
Роберто Перейра
12
Джовинко
Себастьян Джовинко
20
Мората
Альваро Мората
83'
23
Коман
Кингсли Коман