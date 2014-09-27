Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:3
Матч завершен
Ювентус
Турин
Тевес 35
Тевес 59
Мората 83
Серия А, 5 тур

Серия А,

5 тур

Италия
27 сент. 2014, 21:45 МСК
27.09.2014, 21:45 МСК
суббота
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
29
Драме
Букари Драме
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
20
Бьява
Джузеппе Бьява
90
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
15
Гомес
Алехандро Гомес
76
18
Кармона
Карлос Кармона
90
16
Базелли
Даниэле Базелли
64
18
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
49
19
Денис
Херман Денис
90
99
Боаки
Ричмонд Боаки
90
Запасные
1
Аврамов
Влада Аврамов
20
Скалони
Лионель Скалони
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
99
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
33
Черубин
Николо Черубин
19
Мильяччо
Джулио Мильяччо
21
Чигарини
Лука Чигарини
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
11
Моралес
Максимильяно Моралес
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
31
Молина
Сальваторе Молина
9
Бьянки
Роландо Бьянки
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
5
Огбонна
Анжело Огбонна
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
23
Видаль
Артуро Видаль
70
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
6
Погба
Поль Погба
90
10
Тевес
Карлос Тевес
35'
59'
35', 59'
85
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
67
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
34
Рубиньо
Рубиньо
5
Матиелло
Федерико Матиелло
33
Пепе
Симоне Пепе
38
Падоин
Симоне Падоин
22
Асамоа
Квадво Асамоа
37
Перейра
Роберто Перейра
12
Джовинко
Себастьян Джовинко
20
Мората
Альваро Мората
83'
23
Коман
Кингсли Коман