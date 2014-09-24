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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Гастальделло 45
Романьоли 81
2:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Палоски 90
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
24 сент. 2014, 21:45 МСК
24.09.2014, 21:45 МСК
среда
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
3
Месба
Джамел Месба
90
28
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
45'
45'
90
86
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
11
Романьоли
Алессио Романьоли
81'
81'
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90
10
Крстичич
Ненад Крстичич
90
22
Риццо
Лука Риццо
46
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
77
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
67
Запасные
16
Ромеро
Серхио Ромеро
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
19
Реджини
Васко Реджини
17
Паломбо
Анджело Паломбо
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
6
Дункан
Альфред Дункан
23
Эдер
Эдер
12
Сансоне
Джанлука Сансоне
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
77
Вшолек
Павел Вшолек
7
Федато
Франческо Федато
Кьево
мин
25
Барди
Франческо Барди
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
20
Сардо
Дженнаро Сардо
90
8
Радованович
Иван Радованович
58
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
14
Кофи
Исаак Кофи
90
10
Лопес
Макси Лопес
77
43
Палоски
Альберто Палоски
90'
90'
90
Запасные
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
Секулин
Андреа Секулин
21
Фрей
Николас Фрей
12
Цесар
Боштьян Цесар
26
Эдимар
Эдимар
6
Купиш
Томаш Купиш
84
Мангани
Томас Мангани
23
Бирса
Вальтер Бирса
63
Белломо
Никола Белломо
19
Ботта
Рубен Ботта
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини