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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
Де Челье 56
1:2
Матч завершен
Рома
Рим
Льяич 27
Пьянич 88
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
24 сент. 2014, 21:45 МСК
24.09.2014, 21:45 МСК
среда
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
29
Де Челье
Паоло Де Челье
56'
56'
73
18
Гобби
Массимо Гобби
90
19
Фелипе
Фелипе
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
4
Мендеш
Педру Мендеш
90
21
Лоди
Франческо Лоди
90
30
Аква
Африйе Аква
90
8
Маури
Хосе Маури
82
99
Кассано
Антонио Кассано
90
17
Палладино
Раффаэле Палладино
57
Запасные
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
1
Кордас
Алекс Кордас
15
Коста
Андреа Коста
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
13
Ристовски
Стефан Ристовски
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
33
Рисполи
Андреа Рисполи
70
Лукас Соуза
Лукас Соуза
88
Кода
Массимо Кода
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
80
Хоркера
Кристобаль Хоркера
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
70
13
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
20
Холебас
Хосе Холебас
90
20
Кейта
Сейду Кейта
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
88'
88'
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
10
Тотти
Франческо Тотти
81
8
Льяич
Адем Льяич
27'
27'
73
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
1
Лобонц
Богдан Лобонц
3
Коул
Эшли Коул
13
Майкон
Майкон
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
91
Калабрези
Артуро Калабрези
50
Сомма
Микеле Сомма
82
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
22
Дестро
Маттиа Дестро
96
Санабрия
Антонио Санабрия
53
Верде
Даниэле Верде