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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
0:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Теро 26
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
25 сент. 2014, 21:45 МСК
25.09.2014, 21:45 МСК
четверг
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
27
Цана
Лорик Цана
90
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
76
85
Новаретти
Диего Новаретти
90
13
Конко
Абдулай Конко
90
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
59
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
46
23
Онази
Огений Онази
90
11
Клозе
Мирослав Клозе
90
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
1
Бериша
Этрит Бериша
2
Сиани
Микаэль Сиани
17
Перейринья
Бруну Перейринья
39
Каванда
Луис Педро Каванда
6
Маури
Стефано Маури
19
Лулич
Сенад Лулич
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
14
Кейта
Бальде Кейта
45
Тункара
Мамаду Тункара
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
75
Арто
Томас Арто
90
5
Данило
Данило
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
33
Коне
Панайотис Коне
90
3
Аллан
Аллан
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
19
Гильерме
Гильерме
90
77
Теро
Сирил Теро
26'
26'
65
24
Муриэль
Луис Муриэль
29
Запасные
1
Бркич
Зелько Бркич
97
Мерет
Алекс Мерет
25
Кода
Андреа Кода
14
Бельмонте
Никола Бельмонте
18
Бубнич
Игор Бубнич
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
23
Жадсон
Жадсон
13
Сапата
Алексис Сапата
21
Хальберг
Мелькер Хальберг
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале