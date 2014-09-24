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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Освальдо 40
Эрнанес 87
2:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
24 сент. 2014, 21:45 МСК
24.09.2014, 21:45 МСК
среда
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Видич
Неманья Видич
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
5
Жуан
Жуан
90
22
Додо
Додо
90
13
Гуарин
Фреди Гуарин
66
18
Медель
Гари Медель
90
10
Ковачич
Матео Ковачич
90
2
Жонатан
Жонатан
90
8
Паласио
Родриго Паласио
74
9
Икарди
Мауро Икарди
25
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
6
Андреолли
Марко Андреолли
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
25
Мбайе
Ибрахима Мбайе
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
17
Кузманович
Здравко Кузманович
90
М'Вила
Янн М'Вила
44
Крхин
Рене Крхин
20
Оби
Жоэль Оби
88
Эрнанес
Эрнанес
87'
7
Освальдо
Пабло Освальдо
40'
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
93
Драме
Букари Драме
90
33
Черубин
Николо Черубин
90
18
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
17
Кармона
Карлос Кармона
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
51
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
51
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
9
Бьянки
Роландо Бьянки
73
Запасные
1
Аврамов
Влада Аврамов
78
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
5
Скалони
Лионель Скалони
20
Бьява
Джузеппе Бьява
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
15
Гомес
Алехандро Гомес
16
Базелли
Даниэле Базелли
31
Молина
Сальваторе Молина
19
Денис
Херман Денис
99
Боаки
Ричмонд Боаки