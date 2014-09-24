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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Тахцидис 52
Ионицэ 64
2:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Матри 34
Матри 48
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
24 сент. 2014, 21:45 МСК
24.09.2014, 21:45 МСК
среда
Дино Томмази
Дино Томмази
Главный Судья
Составы
Верона
мин
22
Бенусси
Франческо Бенусси
90
33
Агостини
Алессандро Агостини
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
90
71
Мартич
Иван Мартич
46
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
52'
52'
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
64'
64'
90
0
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
70
9
Тони
Лука Тони
90
9
Савиола
Хавьер Савиола
68
Запасные
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
28
Бривио
Давиде Бривио
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
2
Родригес
Гильермо Родригес
40
Гонсалес
Алехандро Гонсалес
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
27
Валоти
Маттиа Валоти
8
Оббади
Мунир Оббади
11
Янкович
Бошко Янкович
99
Нене
Нене
21
Хуанито
Хуанито
17
Лопес
Николас Лопес
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Антонини
Лука Антонини
90
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
90
87
Рози
Алеандро Рози
73
4
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
24
Фальке
Яго Фальке
56
69
Стураро
Стефано Стураро
90
32
Матри
Алессандро Матри
34'
48'
34', 48'
90
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
64
Запасные
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
13
Антонелли
Лука Антонелли
5
Иццо
Армандо Иццо
19
Греко
Леандро Греко
33
Куцка
Юрай Куцка
88
Ринкон
Томас Ринкон
92
Муссис
Франко Муссис
21
Эденилсон
Эденилсон
10
Перотти
Диего Перотти
9
Пинилья
Маурисио Пинилья