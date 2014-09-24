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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:0
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
24 сент. 2014, 21:45 МСК
24.09.2014, 21:45 МСК
среда
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
15
Савич
Стефан Савич
90
17
Хоакин
Хоакин
69
20
Валеро
Борха Валеро
86
10
Аквилани
Альберто Аквилани
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
11
Куадрадо
Хуан Куадрадо
77
Запасные
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
2
Ричардс
Майка Ричардс
55
Хегази
Ахмед Хегази
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
7
Писарро
Давид Писарро
14
Бадель
Милан Бадель
14
Фернандес
Матиас Фернандес
32
Лаццари
Андреа Лаццари
72
Иличич
Йосип Иличич
25
Брилланте
Джошуа Брилланте
29
Бернардески
Федерико Бернардески
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
3
Лонги
Алессандро Лонги
57
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
5
Антеи
Лука Антеи
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
6
Чибса
Раман Чибса
83
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
59
99
Флоккари
Сержио Флоккари
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
16
Полито
Чиро Полито
13
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
31
Пелузо
Федерико Пелузо
15
Ачерби
Франческо Ачерби
23
Гаццола
Марсело Гаццола
33
Бриги
Маттео Бриги
7
Миссироли
Симоне Миссироли
19
Таидер
Сафир Таидер
10
Дзадза
Симоне Дзадза
14
Паволетти
Леонардо Паволетти
95
Глиоцци
Этторе Глиоцци