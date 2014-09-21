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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Данило 71
1:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
21 сент. 2014, 19:00 МСК
21.09.2014, 19:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
75
Арто
Томас Арто
90
5
Данило
Данило
71'
71'
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
70
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
3
Аллан
Аллан
90
19
Гильерме
Гильерме
90
33
Коне
Панайотис Коне
90
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
82
Запасные
1
Бркич
Зелько Бркич
97
Мерет
Алекс Мерет
25
Кода
Андреа Кода
14
Бельмонте
Никола Бельмонте
18
Бубнич
Игор Бубнич
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
66
Пинци
Джампьеро Пинци
21
Хальберг
Мелькер Хальберг
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
82
Геихо
Алекс Геихо
77
Теро
Сирил Теро
24
Муриэль
Луис Муриэль
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
5
Бритос
Мигель Бритос
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
42
Инсинье
Роберто Инсинье
74
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
14
Лопес
Давид Лопес
90
25
Мичу
Мичу
72
18
Суньига
Камило Суньига
63
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
45
Андухар
Мариано Андухар
15
Коломбо
Роберто Коломбо
4
Энрике
Энрике
17
Гамшик
Марек Гамшик
88
Инлер
Гекхан Инлер
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
14
Мертенс
Дрис Мертенс
7
Кальехон
Хосе Кальехон
91
Сапата
Дуван Сапата