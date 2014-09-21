Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Торино
Турин
0:1
Матч завершен
Верона
Верона
Ионицэ 66
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
21 сент. 2014, 21:45 МСК
21.09.2014, 21:45 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
69
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
25
Глик
Камиль Глик
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
94
Бенасси
Марко Бенасси
35
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
71
11
Амаури
Амаури
90
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
18
Янссон
Понтус Янссон
19
Максимович
Никола Максимович
21
Силва
Гастон Силва
14
Гацци
Алессандро Гацци
6
Перес
Рубен Перес
28
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
33
Перес
Бруно Перес
9
Ларрондо
Марсело Ларрондо
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
Верона
мин
8
Оббади
Мунир Оббади
90
1
Рафаэль
Рафаэль
90
28
Бривио
Давиде Бривио
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
90
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
64
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
0
Чантурия
Георгий Чантурия
90
9
Тони
Лука Тони
90
11
Янкович
Бошко Янкович
65
Запасные
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
22
Бенусси
Франческо Бенусси
16
Луна
Антонио Луна
2
Родригес
Гильермо Родригес
71
Мартич
Иван Мартич
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
66'
27
Валоти
Маттиа Валоти
0
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
9
Савиола
Хавьер Савиола
99
Нене
Нене
17
Лопес
Николас Лопес