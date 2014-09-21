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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
21 сент. 2014, 16:00 МСК
21.09.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
5
Антеи
Лука Антеи
90
33
Бриги
Маттео Бриги
78
19
Таидер
Сафир Таидер
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
88
10
Дзадза
Симоне Дзадза
76
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
Запасные
16
Полито
Чиро Полито
1
Помини
Альберто Помини
13
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
26
Терранова
Эмануэле Терранова
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
7
Миссироли
Симоне Миссироли
6
Чибса
Раман Чибса
99
Флоккари
Сержио Флоккари
14
Паволетти
Леонардо Паволетти
95
Глиоцци
Этторе Глиоцци
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
28
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
21
Сориано
Роберто Сориано
68
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
23
Эдер
Эдер
81
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
69
Запасные
16
Ромеро
Серхио Ромеро
86
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
3
Месба
Джамел Месба
11
Романьоли
Алессио Романьоли
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
10
Крстичич
Ненад Крстичич
6
Дункан
Альфред Дункан
22
Риццо
Лука Риццо
12
Сансоне
Джанлука Сансоне
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
7
Федато
Франческо Федато